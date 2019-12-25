В Госдуме предложили увеличить срок выплаты алиментов до 23 лет

Законопроект призван обеспечить равный доступ для молодых людей в получении образования.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить для родителей обязанность выплачивать алименты своим детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что документ "О внесении изменений в Семейный кодекс РФ в части установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения" будет рассмотрен на заседании законодательного органа страны.

…. Предусматривает введение обязанности родителей, в случае, если последние не предоставляют содержание своим детям (до 23 лет), обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выплачивать средства на содержание (алименты). пояснительная записка

В нововведениях говорится о том, что действующее федеральное законодательство устанавливает обязанность родителей по содержанию своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. А исключения предусмотрены только для нетрудоспособных совершеннолетних лиц. При этом депутаты уверены, что отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей-студентов во время очной формы обучения ставит молодое население страны в крайне уязвимое положение.

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Фото: Piter.tv