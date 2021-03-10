Глава Минтруда назвал число бедных в России

Минтруд назвал число бедных в России. О этом руководитель профильного ведомства Антон Котяков рассказал на заседании комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов. Чиновник назвал статистику по результатам третьего квартала прошлого года.
По итогам третьего квартала 2020 года в нашей стране количество бедного населения составляет 18,8 миллиона человек.
Антон Котяков, глава Минтруда РФ
Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
Видео: Государственная дума
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