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Глава Минтруда назвал число бедных в России

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Антон Котяков выступил в ГД со статистикой прошлого года.

Минтруд назвал число бедных в России. О этом руководитель профильного ведомства Антон Котяков рассказал на заседании комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов. Чиновник назвал статистику по результатам третьего квартала прошлого года.

По итогам третьего квартала 2020 года в нашей стране количество бедного населения составляет 18,8 миллиона человек.

Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Видео: Государственная дума

Теги: антон котяков, госдума, минтруд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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