В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России

Антон Котяков назвал число безработных, зарегистрированных в Центрах занятости.

В Минтруде России заявили о снижении числа безработных стране. Об этом представителям нижней палаты парламента рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он выступил на заседании профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. По данным спикера, а настоящее время по субъектам РФ зарегистрировано 2,1 млн нетрудоустроенных человек.

На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что в феврале текущего года заместитель министра ведомства Елена Мухтиярова говорила журналистам о том, что число зарегистрированных безработных по России упало до 2,4 миллиона человек.

Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей.

Видео: Государственная дума