Мариинский театр открыл продажу билетов на новогоднего "Щелкунчика"

Мариинский театр начал продавать билеты на новогодние показы балета "Щелкунчик". В декабрьскую афишу включили 13 представлений, первое из которых состоится 20 декабря в 19:00.
Стоимость билетов на премьерный показ начинается от 7,5 тыс. рублей и достигает 21 тыс. рублей.
Завершить праздничную серию спектаклей планируют 31 декабря. В последний день года балет покажут дважды: в 13:00 и 18:00. На дневное представление билеты стоят от 10 тыс. до 24 тыс. рублей, на вечернее — от 12 тыс. до 35 тыс. рублей.
Расписание спектаклей театр опубликовал заранее, а возможность приобрести билеты открыли 10 ноября.
Ранее мы писали, что в Петербурге снимают рождественскую сказку "Щелкунчик". В главных ролях снимаются Марк Эйдельштейн и София Лопунова.
Фото: Piter.tv (архив)
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