В Петербурге объявили победителей театральной премии "Золотой софит"

Церемония награждения прошла в Театре юных зрителей имени Брянцева. Среди лауреатов — руководитель Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф и оперная певица Нина Романова.

В Петербурге состоялась церемония вручения высшей городской театральной премии "Золотой софит". Награждение прошло в Театре юных зрителей имени Брянцева. Победителей поздравил губернатор Александр Беглов, который лично вручил лауреатам награды.

Премию за выдающийся вклад в театральное искусство присудили генеральному директору Театра музыкальной комедии, заслуженному деятелю искусств России Юрию Шварцкопфу.

За вклад в развитие оперного театра отметили народную артистку России Нину Романову.

Отдельные награды за создание и развитие новых независимых театральных площадок получили представители негосударственных театров Анна Павинская, Наталья Сергиевская, Юлия Клейман и Андрей Юрченко.

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в число 21 претендента на звание Молодежной столицы России.

Фото: пресс-служба Смольного