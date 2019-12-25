Малый бизнес Петербурга может не пережить повышение налоговой ставки до 15%

По мнению экономистов, нововведение может привести к банкротству низкомаржинальных компаний, сокращению рабочих мест и росту цен.

В Петербурге предложили повысить налоговую нагрузку на большинство предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Вместо действующих 7 % по схеме "доходы минус расходы" бизнес может начать платить 15 %. По оценке экономистов, часть небольших компаний не сможет выдержать такие изменения.

Законопроект представили 9 ноября в Законодательном собрании города. Сохранить ставку 7 % предлагают только для обрабатывающих производств и организаций, занимающихся научными исследованиями. Для IT-компаний и малых технологических предприятий предусмотрены ставки 1 % и 5 % соответственно.

По расчётам парламентариев, повышение налогов позволит увеличить поступления в городской бюджет примерно на 20 млрд рублей ежегодно. Согласно проекту бюджета на 2027 год, власти рассчитывают получить от предприятий на УСН 120,7 млрд рублей. Это почти на 20 % больше показателя, заложенного в скорректированный бюджет на 2026 год.

Доктор экономических наук Павел Медведев считает, что инициатива направлена на быстрое пополнение бюджета, однако в перспективе может дать обратный результат. По его прогнозу, примерно через полгода часть предпринимателей обанкротится, а налоговые поступления сократятся. Эксперт также предупредил, что закрытие петербургских компаний может повлиять на их поставщиков из других регионов.

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Артём Голубев отметил, что особенно уязвимыми окажутся предприятия с низкой рентабельностью. При доходности около 40 % повышение ставки может быть переносимым, однако для компаний с маржой 7–8 % новая нагрузка способна сделать бизнес убыточным.

По словам Голубева, сократить расходы на персонал будет сложно из-за низкой безработицы в Петербурге, а поставщики вряд ли согласятся на существенное снижение цен. Дополнительное давление на малый бизнес уже оказали снижение порога применения НДС и слабый потребительский спрос.

Экономисты не исключают, что увеличение издержек отразится на стоимости товаров и услуг в кафе, салонах и мастерских. Предпринимателям также придётся искать возможности для сокращения расходов, что может сказаться на количестве рабочих мест.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)