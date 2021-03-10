Антон Котяков рассказал в ГД о результатах 2020 года в сфере социальной политики.

Материнский капитал в 2020 году получили 1,2 млн семей. Об этом депутатам Государственной Думы на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал министр профильного ведомства Антон Котяков. Чиновник уточнил, что больше половины семей смогли получить маткапитал в беззаявительном режиме. Ранее в Счетной палате объявили о том, что количество выданных сертификатов на маткапитал по стране увеличился почти в 1,9 раз в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 млн родителей. Из них более половины - 641 тыс. семей - в проактивном режиме. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что маткапитал является методом государственной поддержки семей. Он введен в рамках реализации национального проекта "Демография". С 2007 года на матподдержку могут рассчитывать граждане, которые родили или усыновили второго ребенка, а также любого последующего, если до этого право не оформлялось. С 1 января 2021 года маткапитал увеличился на 3,7% до 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей на второго.

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