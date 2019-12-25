Обновленная версия документа может появиться в 2023 году.

В России захотели ввести новые трудовые книжки. Об этом сообщили журналисты "Российской газеты" со ссылкой на заявление Минтруда. По данным СМИ, документ нового образца может появиться в стране с 1 января 2023 года. Изменения коснутся отмены устаревших нормативных документов, внедрение обновленной формы книжки, а также ее порядка хранения и ведения.

Чиновники уточнили, что гражданину не придется менять имеющиеся у работодателей трудовые книжки, так как они будут действительны. В обновленной версии документа будет указано ФИО сотрудника, дата его рождения, образование, профессия и специальность. Также будут указаны данные об основаниях по расторжению трудового договора и о награждениях по работе.

В случае потери трудовой книжки, если она хранилась дома у работника, то гражданин обязан написать заявление на выдачу дубликата. Дубликат должен быть выдан в течение 15 рабочих дней. В документе будет прописан трудовой стаж без уточнения где, когда и на каких должностях работал в прошлом ее владелец.

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Фото: Piter.tv