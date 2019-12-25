Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

По его словам, для ежемесячной пенсии в 100 тысяч рублей, нужно накопить 15 миллионов.

С заявлением выступил консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич в интервью каналу "360".

Финансист считает, что при накоплении пенсии не стоит рассчитывать на банковские депозиты, лучше вкладываться в ценные бумаги на фондовом рынке. Однако крайне важно учитывать сроки. Кикевич рассказал об этом на примере человека, который хочет выйти на пенсию через 20 лет.

Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства. Сергей Кикевич, консультант-методист Минфина по финансовой грамотности

По его словам, для ежемесячной пенсии в 100 тысяч рублей, нужно накопить 15 миллионов. Эксперт отметил, что первоначальная сумма может быть всего тысячей рублей — главное постоянно пополнять инвестиционный портфель и грамотно реинвестировать прибыль.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

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