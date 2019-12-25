В общий трудовой стаж предлагают включить время обучения, когда за ними закреплена зарплата и рабочее место.

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию для ряда категорий работников. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Речь идёт о сотрудниках, которые в силу специфики профессиональной деятельности должны постоянно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж предлагают включить время обучения, когда за ними закреплена зарплата и рабочее место.

Ранее Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей.