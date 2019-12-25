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Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Сегодня, 10:20
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matveyvn

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

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В общий трудовой стаж предлагают включить время обучения, когда за ними закреплена зарплата и рабочее место.

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию для ряда категорий работников. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Речь идёт о сотрудниках, которые в силу специфики профессиональной деятельности должны постоянно проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж предлагают включить время обучения, когда за ними закреплена зарплата и рабочее место.

Ранее Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей.

Теги: минтруд, пенсия, страховая пенсия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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