Доклад будет представлен ведомством 1 февраля.

Минтруд России прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом на расширенном заседании комитета по социальной политике Совета Федерации рассказал заместитель главы профильного ведомства Андрей Пудов. Чиновник 1 февраля представит доклад с соответствующими предложениями по данному вопросу.

Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов... обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента президента РФ Андрей Пудов, замминистра труда РФ

Эксперт объяснил, что в настоящее время Минтруда прорабатывает варианты индексации пенсий.

Минтруд России назвал число безработных россиян.

Видео: Youtube/Совет Федерации