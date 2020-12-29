Минтруд России прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом на расширенном заседании комитета по социальной политике Совета Федерации рассказал заместитель главы профильного ведомства Андрей Пудов. Чиновник 1 февраля представит доклад с соответствующими предложениями по данному вопросу.
Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов... обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента президента РФ
Андрей Пудов, замминистра труда РФ
Эксперт объяснил, что в настоящее время Минтруда прорабатывает варианты индексации пенсий.
Минтруд России назвал число безработных россиян.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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