Андрей Пудов назвал основную задачу министерства.

Минтруд России назвал число безработных россиян. Об этом коллегам рассказал заместитель главы профильного ведомства на расширенном заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации. По данным Андрея Пудова, по стране на 20 января 2021 года зарегистрировано 2,6 млн человек без трудоустройства.

Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные... то на 20 января было 2,6 миллиона человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек Андрей Пудов, замминистра труда РФ

Чиновник уточнил, что первоочередной задачей для Минтруда в России является нормализация рынка труда до докризисных показателей.

Напомним, что Росстат говорил о том, что на январь-ноябрь прошлого года по стране насчитывалось 4,6 млн безработных граждан. В общец сложности численность рабочей силы по РФ составляет 75,3 млн человек. В экономической отрасли трудоустроено почти 70,7 млн россиян.

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Видео: Youtube/Совет Федерации