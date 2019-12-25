Совфед одобрил закон о восстановлении системы вытрезвителей

Ночь в учреждении может обойтись в среднем в 1,5 тысячи рублей.

Совет Федерации одобрил закон о восстановлении системы вытрезвителей. Решение российские сенаторы приняли во время завершающего заседания осенней сессии в верхней палате парламента. Документ предлагает закрепить за государственными структурами и властью регионов полномочия по осуществлению помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

Известно, что вытрезвители будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Планируется, что одна ночь в учреждении обойдется в полторы тысячи рублей. Стоимость нахождения человека в вытрезвителе каждый субъект РФ будет устанавливать самостоятельно. Контроль за формированием системы ляжет на профильные ведомства, включая Минздрав, Минтруд и МВД.

Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа".

Фото: Piter.tv