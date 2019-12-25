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Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"
Сегодня, 15:17
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lesjasap

Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"

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Физическим лицам нельзя будет использовать закись азота ради "изменения состояния организма",

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа". Российские сенаторы уточнили, что закись азота нельзя будет использовать в немедицинских, промышленных или технических целях с 1 января 2021 года. Уточняется, что запрет распространяется на производство, изготовление, транспортировку, хранение, поставку и пересылку данного вещества.

Спикеры СФ также запретили физическим лицам употреблять закись азота не по назначению, а ради "изменения состояния организма". Позже кабинет министров зафиксирует перечень одурманивающих веществ, который будет включать в том числе и закись азота. Валентина Матвиенко рассказала, что не перестает удивляться цинизму людей, которые занимаются реализацией "веселящего газа".

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Фото: Piter.tv

Теги: веселящий газ, закись азота, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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