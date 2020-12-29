Министр труда и социальной защиты Котяков заявил, что на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 миллиард рублей . Об этом он рассказал на заседании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Котяков отметил, что данная сумма заложена по всем субъектам РФ в региональных программах. По его словам, основная цель до конца 2021 года в этом направлении — восстановить занятость до докризисных показателей. Для этого нужно трудоустроить ещё около миллиона человек.
В данный момент, подчеркнул министр, в каждом регионе составлен "портрет безработицы" и "паспорт занятости".
Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.
Видео: kremlin.ru
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