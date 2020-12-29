В каждом регионе составлен "портрет безработицы" и "паспорт занятости".

Министр труда и социальной защиты Котяков заявил, что на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 миллиард рублей . Об этом он рассказал на заседании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Котяков отметил, что данная сумма заложена по всем субъектам РФ в региональных программах. По его словам, основная цель до конца 2021 года в этом направлении — восстановить занятость до докризисных показателей. Для этого нужно трудоустроить ещё около миллиона человек.

В данный момент, подчеркнул министр, в каждом регионе составлен "портрет безработицы" и "паспорт занятости".

Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

Видео: kremlin.ru