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Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Антон Котяков выступил на заседании ГД по вопросам труда, соцполитики и делам ветеранов.

Минтруд России подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов сообщил Антон Котяков. По информации от чиновника, в настоящее время кабинет министров передал ряд инициатив в администрацию Кремля.

Мы в Минтруде по поручению президента этот вопрос прорабатывали, мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство

Антон Котяков, глава Минтруда РФ

В Минтруде РФ считают, что в ближайшее время обсуждение указанного вопроса даст положительный результат.

В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России.

Видео: Государственная дума

Теги: антон котяков, индексация, минтруд, пенсии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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