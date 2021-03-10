Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Антон Котяков выступил на заседании ГД по вопросам труда, соцполитики и делам ветеранов.

Минтруд России подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов сообщил Антон Котяков. По информации от чиновника, в настоящее время кабинет министров передал ряд инициатив в администрацию Кремля.

Мы в Минтруде по поручению президента этот вопрос прорабатывали, мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство Антон Котяков, глава Минтруда РФ

В Минтруде РФ считают, что в ближайшее время обсуждение указанного вопроса даст положительный результат.

В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России.

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