Антон Котяков рассказал о том, чего требует от работы современная молодежь.

Более трети безработных в России составляет молодежь до 29 лет. Об этом в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил министр Антон Котяков. Чиновник выступил на профильном заседании в Государственной думе. Он уточнил, что сейчас в Центре занятости зарегистрировано 2,1 млн граждан РФ.

У нас достаточно высокий процент безработицы среди молодежи до 29 лет - это более 33% от общего числа безработных. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Министр напомнил, что современная российская молодежь делает запрос на работу, связанную с фрилансом, удаленным форматом и свободным графиком. По словам Котякова, такие требования соответствуют тенденциям рынка услуг в трудовой сфере, которые сейчас наблюдаются в мире. Чиновник добавил, что креативные индустрии не развиваются такими высокими темпами, какими их хочет видеть молодежь.

Котяков заявил, что в домах престарелых в России началась вакцинация от коронавируса.

Видео: Государственная дума