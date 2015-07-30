За август более тысячи официально безработных в Петербурге смогли трудоустроиться

В городе проводится бесплатное обучение безработных.

С начала августа число безработных в Петербурге уменьшилось с 30990 до 29163 человек. Такие данные привела пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

Также ведомство назвало основные тенденции на рынке труда. В Смольном заметили, что большинству соискателей, в том числе и не молодых, приходится получать дополнительное образование в своей или смежной специальности или вовсе менять профессию.

Горожанам напоминают о том, что в Центре населения занятости можно пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по 75 востребованным специальностям. Среди них — бухгалтер, кондитер, воспитатель, администратор, специалист по интернет маркетингу, специалист по информационному проектированию.

В этом году обучение прошли 2475 человек, 959 уже получили работу. В общей сложности в этом году планируют обучить 3840 человек без работы.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что многие россияне планируют сменить работу осенью.

Фото: Piter.TV