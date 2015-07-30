  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За август более тысячи официально безработных в Петербурге смогли трудоустроиться
Сегодня, 11:46
96
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За август более тысячи официально безработных в Петербурге смогли трудоустроиться

0 0

В городе проводится бесплатное обучение безработных.

С начала августа число безработных в Петербурге уменьшилось с 30990 до 29163 человек. Такие данные привела пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

Также ведомство назвало основные тенденции на рынке труда. В Смольном заметили, что большинству соискателей, в том числе и не молодых, приходится получать дополнительное образование в своей или смежной специальности или вовсе менять профессию. 

Горожанам напоминают о том, что в Центре населения занятости можно пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по 75 востребованным специальностям. Среди них — бухгалтер, кондитер, воспитатель, администратор, специалист по интернет маркетингу, специалист по информационному проектированию. 

В этом году обучение прошли 2475 человек, 959 уже получили работу. В общей сложности в этом году планируют обучить 3840 человек без работы. 

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что многие россияне планируют сменить работу осенью. 

Фото: Piter.TV

Теги: рынок труда, трудоустройство, центр занятости населения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии