Многие россияне планируют сменить работу осенью

В исследовании приняли участие более 6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, когда жители России планируют менять работу, чего ожидают от новых работодателей, и в каких сферах ищут вакансии. Результатами исследования аналитики поделились с Piter.tv в понедельник, 23 августа.

Большая часть опрошенных (61%) планируют найти подходящую вакансию и сменить место работы уже этой осенью – в начале нового бизнес-сезона. Часть респондентов (23%) пока не спешат менять работу, но будут рассматривать предложения о новой работе ближайшие полгода-год, чтобы найти хорошую вакансию. Другая часть (16%) не планируют менять работу и даже об этом не думали.

Традиционно респонденты указывали высокую зарплату (83%), адекватный коллектив и руководство в новой компании (45%). Еще 43% участников исследования ожидают, что на новой работы будут открыты возможности для карьерного роста, а 41% респондентов хотели бы иметь больше возможностей для выстраивания баланса между работой личной жизнью.

Многие респонденты уточнили, что для них важным является фактор обучения в рамках компании, а также наличие интересных задач на работе. Помимо этого некоторые (31%) указали, что хотели бы работать в гибком режиме.

Почти четверть участников хотели бы сменить и сферу деятельности вместе со сменой работы, 19% респондентов будут рассматривать вакансии с работой ближе к дому, 16% – удаленную работу, а 10% – предложения о работе с отсутствием дресс-кода.

Так, 16% опрошенных рассказали, что будут искать новую работу в сфере производства и промышленности, а 14% – в транспорте и логистике. В то же время 8% респондентов отметили, что планируют рассматривать вакансии, связанные с дизайном и творчеством. По 7% участников исследования указали интерес к работе в строительстве, сфере банков, финансов и инвестиций, а также в IT. По 5% опрошенных найдут новую работу в сферах медицины или образования, по 4% – в маркетинге и PR или в охране. Еще 3% участников исследования будут искать вакансии в сфере ресторанов и кафе, а 1% – в ритейле.

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