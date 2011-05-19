Эксперты рассказали, какая работа интересует петербуржцев

Чаще горожане искали вакансии бухгалтеров, в ИТ-сфере и сфере обслуживания.

В понедельник, 23 августа, аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru поделились с Piter.tv данными анализа запросов соискателей, благодаря которым стало понятно, какая работа интересовала специалистов разных профессиональных областей за последнее время.

Так, в топ-10 самых опулярных запросов пользователей в целом по стране и в том числе в Петербурге вошли "бухгалтер" и "Газпром". Причём "бухгалтер" лидирует в запросах в регионах по всей России. Кроме "Газпрома" в топ-100 интересов соискателей входит "Яндекс", "Оzon" и "Сбербанк".

Также горожане часто искали вакансии администратора на разные направления, вакансии водителя и курьера, а также работу в сфере IT (программист 1С, системный администратор, разработчик, тестировщик).

В ресторанно-гостиничной сфере также заметили высокий спрос на официантов, поваров и баристу. Производственная отрасль интересует чуть меньшее число соискателей Петербурга: есть запросы от инженеров, механиков, сварщиков, инженеров ПТО, электромонтеров, электриков, электромонтеров.

Помимо этого горожане ищут работу в сфере психологии, копирайта, аналитики. Часто искали руководящую должность или "директора" также в различных сферах.

Популярны среди петербуржцев вакансии с подработкой, например, удаленная работа, ночная подработка и на выходных. По данным компании, вырос интерес к работе с ежедневной зарплатой.

Ранее мы писали, что горожанам рассказали о работе Центра амбулаторной онкологической помощи в Гатчине.

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