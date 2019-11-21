Горожанам рассказали о работе Центра амбулаторной онкологической помощи в Гатчине

В Ленобласти работает пять Центров онкологической помощи: в Гатчине, Тихвине, Выборге, Кузьмолово и Кингисеппе.

В марте этого года в Гатчине открылся Центр амбулаторной онкопомощи, который ежедневно принимает порядка 100 пациентов. С работой центра ознакомился во время рабочей поездки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Медучреждение рассчитано на 495 тысяч жителей области. В Центр закупили современное диагностическое оборудование, позволяющее диагностировать рак на ранних стадиях.

На базе Центра в Гатчине также расположены эндоскопическое отделение для диагностики и отделение дневного стационара для химиотерапевтического лечения. Работа центра финансируется из регионального бюджета. Также из федерального фонда ОМС выделяются средства на приобретение дорогостоящих препаратов для проведения химиотерапии и медикаментозного лечения.

Ранее мы писали, что Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации".

Фото: lenobl.ru