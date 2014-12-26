Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации"

Врачи расскажут о вакцинации исходя из своего опыта.

В пятницу, 20 августа, в пресс-службе администрации Ленобласти рассказали Piter.tv, что официальная площадка оперштаба по нераспространению COVID-19 в Ленинградской области "Минус коронавирус" запустила спецпроект, в котором расскажут о вакцинации.

Медики области в видеороликах расскажут, с чем сталкиваются ежедневно в "красных зонах", о последствиях коронавируса и о способах защиты от болезни. В проекте примут участие практикующие инфекционисты и эпидемиологи.

В первом выпуске свое мнение выразил заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян. Специалист отметил, что люди, которые еще не вакцинировались, переносят болезнь тяжелее.

Ранее мы писали, что в Петербурге опять возросло количество зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.tv