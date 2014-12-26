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Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации"
Сегодня, 13:45
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Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации"

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Врачи расскажут о вакцинации исходя из своего опыта.

В пятницу, 20 августа, в пресс-службе администрации Ленобласти рассказали Piter.tv, что официальная площадка оперштаба по нераспространению COVID-19 в Ленинградской области "Минус коронавирус" запустила спецпроект, в котором расскажут о вакцинации. 

Медики области в видеороликах расскажут, с чем сталкиваются ежедневно в "красных зонах", о последствиях коронавируса и о способах защиты от болезни. В проекте примут участие практикующие инфекционисты и эпидемиологи.

В первом выпуске свое мнение выразил заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян. Специалист отметил, что люди, которые еще не вакцинировались, переносят болезнь тяжелее. 

Ранее мы писали, что в Петербурге опять возросло количество зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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