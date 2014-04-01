Коммунальные долги продавцов квартир хотят переложить на покупателей

Сейчас долги за капремонт при продаже квартиры обязан выплачивать новый владелец.

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой РФ законопроект, согласно которому на новых собственников квартир возлагается обязательство выплачивать долги по "коммуналке" за предыдущих владельцев. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время долги за капитальный ремонт при продаже квартиры сваливаются на плечи нового владельца. Выплаты за ряд других коммунальных услуг остаются за прежним собственником.

Согласно законопроекту, причиной поправок является то, что после смены собственника управляющие компании не могут найти бывшего владельца. В таком случае долги за жилищно-коммунальные условия постоянно растут.

Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если долг есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы он был погашен, добавил он. Дмитрий Гордеев, директор ассоциации "ЖКХ и городская среда"

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Фото: Piter.TV