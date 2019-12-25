Более 40 тыс. жителей Петербурга могут остаться без света из-за долгов

Без предупреждения ЖКУ не отключают.

У 41 тысячи жителей Петербурге и Ленобласти могут отключить электричество за долги. Об этом сообщила пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Уведомления об отключении направили гражданам. До начала нового года жилищно-коммунальные услуги не отключали в связи с введением постановления правительства от 2 апреля 2020 №424, однако сейчас его действие истекло. Чаще всего часть должников, которая получила уведомления, сразу же оплачивает счета. Злостным неплательщикам приходится отключать подачу ресурса.

Всего на данный момент почти 100 тыс. жителей города и области имеют просроченную задолженность равную или превышающую 5 тыс. рублей. Без предупреждения электричество не отключают. После получения сообщения у граждан есть 30 дней на оплату долгов.

Ранее власти Петербурга предложили выплачивать компенсации за оплату ЖКУ на основе фактического потребления.

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