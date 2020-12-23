Власти Петербурга предложили выплачивать компенсации за оплату ЖКУ на основе фактического потребления

При этом потребление не должно превышать определенный порог.

Денежные компенсации льготным категориям горожан для оплаты ЖКУ с 1 июля 2021 года будут предоставляться с учётом фактического потребления этих услуг. Соответствующие изменения в Социальном кодексе 1 февраля одобрили члены правительства Петербурга и губернатор, сообщила пресс-служба Смольного.

По слова Александра Беглова, льготы в виде компенсации для оплаты ЖКУ получают более 1 млн человек.

На данный момент выплаты рассчитываются по формулам в зависимости от льготной категории. Учитываются установленные нормативы и величина регионального стандарта стоимости ЖКУ. Если законопроект будет принят, то размер выплаты будет рассчитываться для каждого льготника индивидуально, в зависимости от его данных приборов учета коммунальных услуг. При этом показания не должны превышать установленные законом нормативы.

Сроки перечисления компенсации будут изменены. Данные не нужно будет предоставлять, выплату будут перечислять на основании уже имеющихся сведений. Исключения составляют те, кто будут получать меру поддержку впервые

Важное условие: выплату не смогут получить те, у кого есть вступившее в силу решение суда о наличии долга по оплате ЖКУ.

Фото: Piter.TV