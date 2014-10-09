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Прокуратура потребовала блокировки сайтов с видео-инструкциями о хищении электроэнергии
Сегодня, 10:16
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Прокуратура потребовала блокировки сайтов с видео-инструкциями о хищении электроэнергии

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Ресурсы заметил глава одного из городских ТСЖ.

Прокуратура Кировского района проверила несколько интернет-ресурсов, обеспокоивших председателя одного из городских ТСЖ. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на данных порталах публиковались видео-инструкции о способах хищения электроэнергии, а также искажения и блокировки показаний приборов учета электроэнергии.

Прокуратура после проверки обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила признать ресурсы с упомянутой информацией запрещенными к распространению на территории страны. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.

Также мы сообщали, что плата за отопление в некоторых районах Петербурга за год выросла в 3 раза.

Фото: pixabay

Теги: блокировка сайта, прокуратура, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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