Прокуратура потребовала блокировки сайтов с видео-инструкциями о хищении электроэнергии

Ресурсы заметил глава одного из городских ТСЖ.

Прокуратура Кировского района проверила несколько интернет-ресурсов, обеспокоивших председателя одного из городских ТСЖ. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на данных порталах публиковались видео-инструкции о способах хищения электроэнергии, а также искажения и блокировки показаний приборов учета электроэнергии.

Прокуратура после проверки обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила признать ресурсы с упомянутой информацией запрещенными к распространению на территории страны. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.

Также мы сообщали, что плата за отопление в некоторых районах Петербурга за год выросла в 3 раза.

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