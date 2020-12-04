Плата за отопление в некоторых районах Петербурга за год выросла в 3 раза

Удивительное повышение отметили в доме 72 по улице Танкиста Хрустицкого, в доме 4 на улице Белы Куна, в доме 76 на Южном шоссе и по другим адресам.

В четверг, 4 марта, жители Петербурга отметили почти троекратное повышение тарифа на отопление в некоторых районах города, вместо обещанных 3%.

По словам депутата Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой, вице-губернатор Николай Бондаренко и Сергей Древгаль уже проинформированы об обработке более ста обращений петербуржцев. Кроме того, чиновница попросила комитет по энергетике проверить начисления за отопление. В ведомстве "Петербургскому дневнику" рассказали, что завышенные цены могут появиться при неверных расчетах, а ими занимается ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство". Интересующие вопросы можно также задать управляющим организациям, которые обслуживают дома. Несмотря на то, что тарифы устанавливает Комитет по тарифам, чиновники этого ведомства не занимаются начислениями.

Ранее мы писали, что теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода на проспекте Просвещения.

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