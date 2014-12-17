В Индонезии открылся филиал ВШЭ

В Индонезии состоялось открытие представительства Высшей школы экономики. Это новый образовательный хаб для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)

Также планируется проведение образовательных мероприятий, встреч с выпускниками и студентами ВШЭ, а также представителями российских компаний, действующих на территории Индонезии. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и странами АТР в области образования и науки.

Ранее сообщалось, что ВШЭ Петербурга будет сотрудничать с вузами Индии.

Фото: Piter.TV