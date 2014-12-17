В Индонезии открылся филиал ВШЭ

Также планируется проведение образовательных мероприятий, встреч с выпускниками и студентами ВШЭ, а также представителями российских компаний, действующих на территории Индонезии. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и странами АТР в области образования и науки.
Ранее сообщалось, что ВШЭ Петербурга будет сотрудничать с вузами Индии.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все