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В Индонезии открылся филиал ВШЭ
Сегодня, 17:52
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В Индонезии открылся филиал ВШЭ

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В Индонезии состоялось открытие представительства Высшей школы экономики. Это новый образовательный хаб для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)

Также планируется проведение образовательных мероприятий, встреч с выпускниками и студентами ВШЭ, а также представителями российских компаний, действующих на территории Индонезии. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и странами АТР в области образования и науки.

Ранее сообщалось, что ВШЭ Петербурга будет сотрудничать с вузами Индии.

Фото: Piter.TV

Теги: вшэ, индонезия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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