ВШЭ Петербурга будет сотрудничать с вузами Индии

Речь идет о Делийском университете, Национальном открытом университете Индиры Ганди (IGNOU) и об Индийском институте технологий в Дели (IIT Delhi).

Петербургский филиал Высшей школы экономики будет развивать академическое сотрудничество с индийскими вузами. Соответствующая информация появилась на сайте ВШЭ 6 ноября.

Речь идет о Делийском университете, Национальном открытом университете Индиры Ганди (IGNOU) и об Индийском институте технологий в Дели (IIT Delhi). На встрече с представителем первого вуза стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах социальных наук, менеджмента, дизайна.

Кроме того, коллеги из Делийского университета предложили принять участие в создании книги по теме устойчивого развития. Декан Петербургской школы социальных наук и востоковедения Александр Сорокин станет приглашенным редактором издания, которое подготовят в международном академическом издательстве Spriger.

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 250-летия в Горном университете установили памятник Екатерине II.

Фото: сайт ВШЭ Петербурга