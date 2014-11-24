В честь 250-летия в Горном университете установили памятник Екатерине II

Памятник возвели по указу Владимира Путина.

1 ноября Санкт-Петербургский горный университет отмечает юбилей – 250 лет со дня основания. По указу президента РФ в вузе установили памятник Екатерине II, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Этап нашего, так сказать, празднования начинается с сегодняшнего дня и закончится в 2026 году, когда будет исполнено 250 лет формированию элиты нашего общества – горных инженеров, которым мы во многом обязаны сегодняшнему процветанию нашей страны. Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета

Владимир Путин в своем поздравлении отметил богатую историю вуза и его важную роль в развитии отечественной экономики.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"