Горный университет отмечает 250 лет

Владимир Путин поздравил учреждение с юбилеем.

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского горного университета с юбилеем вуза. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил богатую историю университета и его важную роль в развитии отечественной экономики.

Президент также подчеркнул, что Санкт-Петербургский горный университет продолжает оставаться одним из самых авторитетных и престижных образовательных учреждений в России. Он пожелал преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам успехов в их научной и профессиональной деятельности, а также здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге платформа станции метро "Горный институт" готова на 90%.

Фото: сайт Кремля