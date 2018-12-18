В Петербурге платформа станции метро "Горный институт" готова на 90%

Открытие станции планируется на конец 2024 года.

Строительство платформы станции метро "Горный институт" близится к завершению – ее готовность оценивают на 90%. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Метрострой Северной столицы".

Напомним, что подземный вестибюль оборудован двумя выходами: один из них расположен со стороны Большого проспекта Васильевского острова, а другой – со стороны Косой линии. Открытие "Горного института" планируется на конец 2024 года. Станция станет конечной "оранжевой" ветки метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что за год "Метрострой Северной столицы" увеличил число сотрудников на 1 тыс. человек.

Фото: пресс-служба "Метростроя Северной столицы"