За год "Метрострой Северной столицы" увеличил число сотрудников на 1 тыс. человек

В общей сложности в компании работают 4 тыс. сотрудников: год назад их более чуть меньше 3 тыс.

За последний год компания "Метрострой Северной столицы" нарастила свой штат примерно на 1 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба организации, сообщает "Ведомости Северо-Запад".

В общей сложности в компании работают 4 тыс. сотрудников: год назад их более чуть меньше 3 тыс. Однако даже сейчас количества работников недостаточно для продуктивной работы: компания даже была вынуждена объявлять конкурс на привлечение рабочих в рамках аутсорсинга.

Кроме того, как отметили представители компании, за счёт привлечения различных подрядчиков будет возможно дополнительно привлечь в разным видам работ около 1 тыс. специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что средства на строительство метро будут заложены в бюджет Петербурга на следующий год.

Фото: Piter.TV