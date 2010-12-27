В подземке разместили новые схемы метрополитена

В организации пояснили, что за нынешний год схема должна поменяться еще дважды.

В Санкт-Петербурге за 2018 год планируется открыть сразу пять новых станций метрополитена. 13 апреля жители города заметили, что схема подземки тоже начала меняться.

Изменения были замечены пока что только на фиолетовой ветке. На картах обозначили переход на "Спортивной", а также указали "Новокрестовскую" и "Беговую". Маршрут четвертой ветки продлили до Горного института на Васильевском острове. Вместе с тем на схеме теперь отображается маршрут до аэропорта "Пулково" и ж/д платформы.

Ранее в пресс-службе метрополитена сообщали, что новые карты появятся в вагонах за три дня до открытия станций "Новокрестовская" и "Беговая". В воскресенье "Новокрестовкая" открылась для пассажиров. Также известно, что для пассажиров петербургской подземки начнут продавать новые жетоны.

Фото: www.metro.spb.ru