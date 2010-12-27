Для пассажиров петербургской подземки начнут продавать новые жетоны

В петербургском метрополитене начнут продавать новые жетоны. Произойдет это после открытия станций "Новокрестовская" и "Беговая".

В петербургском метро начнут продавать новые жетоны после открытия двух станций зеленой линии "Беговая" и "Новокрестовская". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

С момента открытия станций начнется реализация жетонов в блистере и без блистера (россыпью). Стоимость одного жетона составит 45 рублей. Цена жетонов в блистере - 390 рублей.

Коллекционеры смогут добавить в свой арсенал жетоны "Станция метрополитена – Новокрестовская" и "Станция метрополитена – Беговая".

На данный момент в петербургском метро можно приобрести юбилейные жетоны к юбилеям станций метро "Площадь Александра Невского-1", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Василеостровская".

Точные даты открытия станций зеленой линии неизвестны.