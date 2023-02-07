Мошенники обманули петербургского ученого на 990 тыс. рублей

Злоумышленники попросили пенсионера скачать приложение.

Телефонные мошенники оставили 87-летнего профессора Петербургского горного университета без 990 тыс. рублей.

По данным 78.ru, накануне ученый обратился в полицию с заявлением о том, что 17 сентября ему позвонили неизвестные и под предлогом записи на обследование убедили скачать на телефон приложение. После этого со счета пожилого мужчины списались деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пенсионерка сдала полицейским мошенников.

Фото: Piter.TV