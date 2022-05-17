В Петербурге пенсионерка сдала полицейским мошенников

Злоумышленники хотели похитить у женщины 6 млн рублей.

Полицейские Петроградского района предотвратили мошенничество в отношении 76-летней пенсионерки, проживающей на улице Профессора Попова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 сентября обратилась пожилая женщина с заявлением о том, что ей звонили неизвестные и, под предлогом "обеспечения безопасности денежных средств", убеждали передать курьеру 6 млн рублей.

В тот же день днем около дома 33 были задержаны 21-летний петербуржец и его 18-летний компаньон, гражданин одного из государств Центральной Азии. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что мошенник потребовал от пенсионерки выплатить штраф за переход дороги в неположенном месте на Кронверкском.

Фото: Piter.TV