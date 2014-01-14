Мошенник потребовал от пенсионерки выплатить штраф за переход дороги в неположенном месте на Кронверкском

Подозреваемый задержан.

Во вторник, 24 сентября, в полицию обратилась женщина 1939 года рождения с заявлением о том, что 3 сентября 2024 года примерно в 10:15 на Кронверкском проспекте неизвестный мужчина потребовал от нее уплатить штраф за переход дороги в неположенном месте. Женщина отдала ему 4 500 рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 сентября 2024 года, примерно в 14:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, мужчину 1968 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, пункт "а" части 1 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемого в поджоге аккумуляторного шкафа задержали в Кудрово.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти