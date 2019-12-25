Подозреваемого в поджоге аккумуляторного шкафа задержали в Кудрово

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (Покушение на умышленное повреждение имущества).

Утром в среду, 25 сентября, в полицию Всеволожского района поступил звонок от 24-летнего работника мобильной связи, который сообщил, что в Кудрово у дома 18 корпус 2 по Европейскому проспекту неизвестный устроил пожар в шкафу для хранения аккумуляторов, предназначенных для замены батарей в электрических самокатах.

Огонь был быстро потушен бригадой пожарных. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, предварительное расследование показало, что около 04:10 утра неизвестный бросил стеклянные бутылки из непонятно какого окна прямо в аккумуляторный шкаф, что вызвало его возгорание.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (Покушение на умышленное повреждение имущества). Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый в этом преступлении был задержан. Им оказался 34-летний безработный местный житель. Задержанный был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что из Института цитологии РАН украли сейф с валютой и 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV