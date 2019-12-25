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Из Института цитологии РАН украли сейф с валютой и 2 млн рублей
Сегодня, 9:00
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Из Института цитологии РАН украли сейф с валютой и 2 млн рублей

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Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 957 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Вечером в среду, 25 сентября, в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник Института цитологии РАН с заявлением о краже. По её словам, в период с 6 июля по 25 сентября из кабинета, расположенного на пятом этаже здания на Тихорецком проспекте, 4, был украден металлический сейф, в котором хранились её личные денежные средства в размере 2 миллиона рублей, 7 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

По информации Piter.TV, ключи от помещения находились в общем доступе.

Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 957 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Фото:  Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")

Теги: кража, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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