Из Института цитологии РАН украли сейф с валютой и 2 млн рублей

Вечером в среду, 25 сентября, в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник Института цитологии РАН с заявлением о краже. По её словам, в период с 6 июля по 25 сентября из кабинета, расположенного на пятом этаже здания на Тихорецком проспекте, 4, был украден металлический сейф, в котором хранились её личные денежные средства в размере 2 миллиона рублей, 7 тысяч долларов и 3 тысячи евро.
По информации Piter.TV, ключи от помещения находились в общем доступе.
Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 957 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")
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