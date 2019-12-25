Из Института цитологии РАН украли сейф с валютой и 2 млн рублей

Вечером в среду, 25 сентября, в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник Института цитологии РАН с заявлением о краже. По её словам, в период с 6 июля по 25 сентября из кабинета, расположенного на пятом этаже здания на Тихорецком проспекте, 4, был украден металлический сейф, в котором хранились её личные денежные средства в размере 2 миллиона рублей, 7 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

По информации Piter.TV, ключи от помещения находились в общем доступе.

Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 957 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.