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Житель поселка Бугры избил жену и сорвал с нее золотой крестик, угрожая ножницами
Сегодня, 10:10
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Житель поселка Бугры избил жену и сорвал с нее золотой крестик, угрожая ножницами

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Летом текущего года на данного гражданина уже было возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. В настоящее время он задержан.

Полицейские из Всеволожского района возбудили уголовное производство против 45-летнего жителя поселка Бугры по статье 162 УК РФ ("Разбой").

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,инцидент произошел вечером 15 сентября. Мужчина в ходе семейного конфликта напал на свою 36-летнюю супругу, избил ее, затем повалил на кровать и, угрожая ножницами, сорвал с нее золотой крестик стоимостью 40 тыс. рублей.

Летом текущего года на данного гражданина уже было возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. В настоящее время он задержан.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил знакомую на Народной.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум") 

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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