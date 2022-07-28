Житель поселка Бугры избил жену и сорвал с нее золотой крестик, угрожая ножницами

Летом текущего года на данного гражданина уже было возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. В настоящее время он задержан.

Полицейские из Всеволожского района возбудили уголовное производство против 45-летнего жителя поселка Бугры по статье 162 УК РФ ("Разбой").

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,инцидент произошел вечером 15 сентября. Мужчина в ходе семейного конфликта напал на свою 36-летнюю супругу, избил ее, затем повалил на кровать и, угрожая ножницами, сорвал с нее золотой крестик стоимостью 40 тыс. рублей.

Летом текущего года на данного гражданина уже было возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. В настоящее время он задержан.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил знакомую на Народной.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")