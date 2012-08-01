В Петербурге молодой человек представился пенсионеру внуком и обманул его на 5 млн рублей

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Нижегородской области. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве 15 мая.

В ноябре прошлого года фигурант, представившись внуком, обманул 89-летнего мужчину и убедил его снять более 5 млн рублей с банковских счетов. Потерпевший пояснил, что обвиняемый постучался к нему в квартиру, жалобно представился внуком и попросился переночевать. В силу возраста пенсионер поверил.

Весь день подсудимый рассказывал пожилому мужчине о финансовых проблемах. Последний сжалился и решил помочь "родственнику", они вместе пошли в банк.

Банковские работники, оценив ситуацию, убедили пожилого мужчину, что он имеет дело с мошенником и об обстоятельствах происходящего оперативно сообщили в полицию. Подсудимый задержан сотрудниками правоохранительных органов в офисе банка. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что 17-летнюю петербурженку задержали по подозрению в мошенничестве.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга