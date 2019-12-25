17-летнюю петербурженку задержали по подозрению в мошенничестве

Она в мошеннической схеме осуществляла роль курьера.

Полицейские Калининского района задержали несовершеннолетнего курьера мошенников, обманувшего пенсионерку. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 мая обратилась 90-летняя жительница дома 45 по Альпийскому переулку с заявлением о том, что 11 мая ей поступали звонки от неизвестных, которые убедили её передать в несколько этапов курьеру 479 878 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вечером 14 мая при передаче денег по горячим следам сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 17-летнюю девушку.

Несовершеннолетняя подозреваемая опрошена и помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее курьер-мигрант похитил у пожилой женщины из деревни Новожилово 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv