Курьер-мигрант похитил у пожилой женщины из деревни Новожилово 500 тыс. рублей

Иностранец, находящийся в РФ нелегально, доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

Задержан курьер-мигрант, забравший накопления у пенсионерки из Приозерского района. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 мая в полицию обратилась жительница деревни Новожилово в возрасте 78 лет. Пожилая женщина заявила, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, которые ввели в заблуждение и убедили отдать курьеру, приехавшему на автомобиле, 500 тыс. рублей.

Накануне возле дома по проспекту Художников сотрудники Госавтоинспекции остановили по подозрению машину Hyundai Solaris под управлением 40-летнего гражданина Туркменистана. Иностранец, находящийся в РФ нелегально, доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, а иномарка помещена на штрафстоянку. Заведено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Большой Московской 600 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV