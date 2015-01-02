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Полиция задержала курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Большой Московской 600 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали курьера мошенников, оставившего без накоплений пенсионерку с Большой Московской улицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 мая в полицию Центрального района обратилась 86-летняя женщина. По словам заявительницы, накануне ей звонил незнакомец и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности и декларирования денег убедил отдать сбережения курьеру. В итоге потерпевшая лишилась 560 тыс. рублей и 560 евро. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

На Кушелевской дороге 12 мая по подозрению поймали 21-летнего молодого человека.

Ранее мы рассказывали о том, что блокадница отдала курьеру мошенников 2,7 млн рублей на Софийской улице. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: большая московская улица, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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