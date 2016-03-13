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Блокадница отдала курьеру мошенников 2,7 млн рублей на Софийской улице
Сегодня, 11:45
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Блокадница отдала курьеру мошенников 2,7 млн рублей на Софийской улице

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Пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником ФСБ".

Мошенники выманили у блокадницы в Петербурге почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 10 мая 84-летней женщине из Фрунзенского района позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником ФСБ". Под предлогом якобы сохранения денежных средств злоумышленник убедил пенсионерку передать 2,7 млн рублей курьеру на Софийской улице. Пожилая горожанка сделала это. 

Уточняется, что жертва мошенников была ребенком, когда проходила Великая Отечественная война, она оставалась в осажденном Ленинграде. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников из Кронштадта, который похитил у пенсионерки 1,2 млн рублей. Завели дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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