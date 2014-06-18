Задержан курьер мошенников из Кронштадта, который похитил у пенсионерки 1,2 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали курьера мошенников из Кронштадта, оставившего пенсионерку без сбережений. Злоумышленник помещен в изолятор, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Выборга 17 апреля обратилась 77-летняя женщина, заявившая, что после разговора по телефону с незнакомцем она поверила в легенду о сохранности средств и передала неизвестному 1,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне около дома 18/15 по улице Зосимова по подозрению в совершении этого преступления поймали 20-летнего местного жителя.

Ранее мы сообщили о том, что 73-летняя скульптор в Петербурге перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Пенсионерке предложили "поиграть на бирже".

Фото: Piter.TV