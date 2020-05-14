Скульптор в Петербурге перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В Петербурге мошенники похитили у скульптура почти 1,8 млн рублей. Пожилой женщине предложили "поиграть на бирже".

По информации АН "Оперативное прикрытие", в период со 2 по 24 апреля 73-летней пенсионерке звонил незнакомец. Мужчина представился работником банка. Он убедил потерпевшую под предлогом инвестирования в биржевую торговлю перевести сумму с банковской карты на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее мы сообщили о том, что в Северной столице композитор лишилась из-за мошенников 19 млн рублей. Преступники заставили женщину под предлогом декларирования средств и драгоценных вещей передать все это курьерам. Заведено дело по той же статье.

Фото: Piter.TV