Петербургский композитор лишилась из-за мошенников 19 млн рублей

Злоумышленники убедили ее под предлогом декларирования средств и драгоценных вещей передать все это курьерам.

В Петербурге мошенники лишили профессора Консерватории 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Незнакомцы звонили 73-летней женщине в период с 3 по 7 апреля, они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Злоумышленники убедили ее под предлогом декларирования средств и драгоценных вещей передать все это курьерам на Крюковом канале. Драгоценности и деньги у пенсионерки забирали четыре дня трое молодых мужчин и девушка.

Женщина является заслуженным работником культуры РФ и педагогом.

Ранее мы сообщили о том, что пожилой доцент СПбГУ отдал мошенникам свыше 1 млн рублей. Злоумышленников разыскивают, ведется расследование.

Фото: Piter.TV