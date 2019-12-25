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Пожилой доцент СПбГУ отдал мошенникам более 1 млн рублей
Сегодня, 9:25
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Пожилой доцент СПбГУ отдал мошенникам более 1 млн рублей

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83-летнему кандидату исторических наук 21 марта позвонил неизвестный.

Доцент Петербургского государственного университета лишился из-за мошенников более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 83-летнему кандидату исторических наук 21 марта позвонил неизвестный. Незнакомец под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил его отдать сумму. В тот же день деньги забрал курьер на Мичуринской улице. 

Злоумышленников разыскивают, ведется расследование.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники выманили у пожилой женщины с улицы Шевченко 5 млн рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился работником Центрального банка РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: мичуринская улица, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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